Москва, 20 января, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Украинская теннисистка Елизавета Котляр проявила смелость, пожав руку россиянке Владе Минчевой, но на родине её загнобят. Об этом 20 января заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Кадр из видео

«Этот поступок — личная смелость спортсменки, но мы помним, чем такое заканчивается на её родине», — сказала Журова.

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Он добавила, что на Украине теннисистку, скорее всего, загнобят за этот поступок.

По словам Журовой, во многих видах спорта рукопожатия были обязательным, но теперь Международному олимпийскому комитету (МОК), возможно, придётся пересмотреть этот момент.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 16-летние Минчева и Котляр пожали друг другу руки после матча первого круга юниорского турнира Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу российской теннисистки.