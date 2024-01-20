Мельбурн, Австралия, 20 января, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Шестнадцатилетняя российская теннисистка Влада Минчина и её ровесница украинка Елизавета Котляр пожали друг другу руки после матча первого круга Australian Open, сообщает ТАСС.

(сс) jarmoluk

При этом россиянка обыграла свою украинскую соперницу, говорится в статье. Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Минчиной. Соревнования проходят в австралийском Мельбурне, уточняет издание.

Сейчас российские и белорусские спортсмены выступают на теннисных соревнованиях в нейтральном статусе, добавляет агентство. Такое решение приняли из-за продолжения СВО, уточняется в материале. Украинские теннисисты, выступающие во взрослой категории, отказались от традиционных рукопожатий со спортсменами из РФ и Белоруссии, подчёркивается в статье.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, который завершится 28 января, уточняет агентство.

Как сообщало ИА Регнум, после победы российской теннисистки Анны Калинской в матче Australian Open в Мельбурне болельщики на трибунах исполнили «Калинку». 25-летняя россиянка, занимающая 75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в матче третьего раунда обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 6:7 (8:10), 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут.