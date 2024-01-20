Белгород, 20 января, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Украинский дрон-камикадзе атаковал окраину села в Белгородской области. Об этом 20 января сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — говорится в сообщении.

Гладков добавил, что после падения украинского БПЛА с последующей детонацией была повреждена линия газоснабжения. Никто не пострадал. На месте работают аварийные и оперативные службы.

Как передавало ИА Регнум, ранее Гладков сообщил, что в Белгородской области за сутки от обстрелов со стороны ВСУ пострадали три муниципальных образования области.

Так, в Белгородском районе после отражения средствами противовоздушной обороны воздушной атаки ВСУ на 19 января разрушения выявлены в посёлке Разумное — в пяти частных домовладениях и одном МКД, также был повреждён один легковой автомобиль. В сёлах Крутой Лог и Стрелецкое было повреждено по одному частному домовладению. В посёлке Новосадовом и селе Беловское повреждено по одному автомобилю.

Под обстрел ВСУ также попала окраина села Сподарюшино в Грайворонском городском округе. Как сообщил Гладков, в населённом пункте за сутки зафиксировали два прилёта. Никто не пострадал.

Окраины сёл Репяховка и Графовка в Краснояружском районе также подверглись атаке, там было зафиксировано применение двух осветительных снарядов.