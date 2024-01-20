Братислава, 20 января, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Партия «Курс — социальная демократия», политическая сила правительственной коалиции Словакии, поддержит спикера Национального совета Петера Пеллегрини на выборах президента страны весной. Об этом заявил премьер республики и лидер партии Роберт Фицо, выступая по Словацкому телевидению.

Global Look Press

«Президиум «Курс — социальной демократии» единогласно принял решение, что на выборах президента партия поддержит спикера парламента Петера Пеллегрини», — приводит агентство TASR его слова.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента Словакии пройдут 23 марта. Второй тур выборов в случае необходимости пройдёт 6 апреля. Пеллегрини также объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента.

На внеочередных выборах в парламент Словакии победила партия Smer — socialna demokracia («Курс — социальная демократия»), лидер которой Роберт Фицо три раза занимал пост премьер-министра республики. Он также известен критикой поставок оружия Украине и введения санкций против России.

Три лидирующие на выборах партии в Словакии 11 октября подписали меморандум о взаимопонимании при создании правительственной коалиции. После этого Фицо стал премьер-министром страны, а ещё один бывший премьер-министр республики Пеллегрини, лидер партии «Голос — социальная демократия» — спикером парламента.