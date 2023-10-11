Братислава, 11 октября, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Три лидирующие на выборах партии в Словакии подписали меморандум о взаимопонимании при создании правительственной коалиции, премьер-министром страны станет представитель партии Smer, которую возглавляет экс-глава правительства. Об этом 11 октября сообщил телеканал ТА3.

Стрингер/РИА Новости Роберт Фицо

Спикером парламента по итогам состоявшихся в республике 30 сентября выборов должен стать представитель партии «Голос — социальная демократия», во главе которой стоит экс-премьер Петер Пеллегрини.

В правительственную коалицию также вошла Словацкая национальная партия (СНП), ей принадлежат 79 из 150 мандатов в парламенте Словакии.

Фицо возглавлял правительство Словакии в 2006–2010 и 2012–2018 годах.

Как сообщало ИА Регнум, на внеочередных выборах в парламент — Национальный совет Словакии, которые прошли 30 сентября, с результатом в 23% голосов победила партия Smer — socialna demokracia («Курс — социальная демократия»). Её лидер Роберт Фицо трижды был премьер-министром. Он известен критикой вооружения Украины и антироссийских санкций. Партия Фицо получает 42 места в парламенте при 76, необходимых для формирования правительства.

Президент Словакии Зузана Чапутова заблокировала предоставление Украине нового пакета военной помощи. О своём решении она заявила сразу же после парламентских выборов.