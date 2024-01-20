Горловка, ДНР, 20 января, 2024, 14:23 — ИА Регнум. В Горловке число мирных жителей, пострадавших при ночном обстреле, увеличилось до восьми, сообщило 20 января представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее сообщалось о трёх пострадавших.

«Ранения различной степени тяжести получили восемь гражданских лиц: женщины 1957, 1973 и 1985 года рождения; мужчины 2001, 1995, 1977 и 1987 года рождения», — говорится в Telegram-канале представительства.

Кроме того, при выполнении служебных обязанностей пострадала сотрудник скорой медицинской помощи — женщина 1967 года рождения.

Как сообщало ИА Регнум, власти Горловки из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ приняли решение отменить крещенские купания. Мэр города Иван Приходько предостерёг жителей от самостоятельных походов к водоёмам для праздничного омовения. Он добавил, что это опасно из-за близости к линии фронта.

При обстреле Горловки со стороны ВСУ 9 января погиб мирный житель. Украинские военные обстреляли посёлок шахты «Кочегарка». В результате обстрела жилого массива «Строитель» в Никитовском районе мирная жительница получила ранение.