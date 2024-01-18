Горловка, ДНР, 18 января, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Глава Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) Иван Приходько сообщил, что в городе отменили крещенские купания. Это связано с тем, что в населённом пункте участились обстрелы со стороны вооружённых формирований киевского режима.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Уважаемые жители Горловки! В связи с обострением ситуации на линии боевого соприкосновения и участившимися обстрелами города со стороны украинских вооружённых бандформирований администрация города Горловки сообщает, что в этом году централизованные крещенские купания на водоёмах проводиться не будут», — обратился к жителям Приходько в Telegram-канале.

Также мэр предостерёг горловчан от самостоятельных походов к водоёмам для праздничного омовения. Иван Приходько пояснил, что это опасно, так как они находятся близко к линии фронта.

Как сообщало ИА Регнум 13 января, Вооружённые силы Украины четыре раза обстреляли Горловку. Ранее, 9 января при атаке ВСУ на город погиб мирный житель.

Также крещенские купания в этом году отменили и в столице Донецкой Народной Республики — Донецке. Мэр города Алексей Кулемзин пояснил такое решение непрекращающимися обстрелами со стороны ВСУ.