Москва, 20 января, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что каждый год в России должно вводиться не менее 100 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщил в ходе деловой программы Дня строительства в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Мы не должны понижать планку в 100 млн кв. метров», — заявил вице-премьер в режиме видео-конференц-связи на пленарном заседании, добавив, что это является не простой задачей.

Как указал Хуснуллин, нужно настроиться, чтобы поддерживать темпы не менее 100 млн кв. м в год жилья. Он напомнил, что по результатам прошлого года в России было введено 110 млн кв. метров.

«Коллеги, я вас поздравляю. Мы никогда столько не строили», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году в России ввели в эксплуатацию 102,7 млн кв. м жилья, в 2021 году — 92,6 млн кв. м.

Президент России Владимир Путин заявил 14 ноября 2023 года, что около 7 млн жителей России улучшили жилищные условия в 2023 году. Глава государства также отметил, что в строительной отрасли остаются важные и требующие решения вопросы, но важно не сбавлять набранный темп. В то же время в стране расселили около 2 млн кв. м аварийного жилья и благоустроили 7031 общественное пространство.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин тогда пообещал президенту новые рекордные показатели до конца года. Путин отметил, что нужно поблагодарить и поздравить строителей.