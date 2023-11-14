Москва, 14 ноября, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил 14 ноября, что около 7 млн россиян улучшили жилищные условия в 2023 году. Об этом он сказал во время рабочей встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным.

Кадр из видео

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«Улучшили жилищные условия 7 млн человек, это 3,2 млн семей», — заявил глава государства.

В то же время в стране расселили около 2 млн кв м аварийного жилья и благоустроили 7031 общественное пространство.

«Ну, и самое главное, ввод жилья — ввели 83,6 млн кв м», — добавил Путин.

Файзуллин пообещал президенту новые рекордные показатели до конца года. Путин отметил, что нужно поблагодарить и поздравить строителей.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа президент заявил, что ожидает нового рекорда по вводу жилья в 2023 году. Как заявил глава государства на совете по национальным проектам, 3,7 млн российских семей благодаря этому улучшат жилищные условия. Путин предположил, что строителям удастся превысить по итогам года 102 млн кв. м. Глава государства отметил, что в строительной отрасли остаются важные и требующие решения вопросы, но важно не сбавлять набранный темп.