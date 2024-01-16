Москва, 16 января, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен на запорожском направлении в зоне проведения спецоперации, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

На распространенных кадрах видно, как украинские военные выходят из окопа по одному под контролем российских бойцов.

Так, украинский военный Александр Яковлев рассказал, что начался обстрел со стороны ВС России, затем он и его сослуживцы легли в яму, где находились 20 минут, после чего вышли на поле и сдались в плен. Украинский военный уточнил, что поля заминированы и убежать невозможно.

Яковлев также сообщил, что если ему удастся вернуться домой по обмену, то его снова отправят на передний край, поэтому военный предпочёл тюремный срок.

Как передавало ИА Регнум, за прошедшую неделю 48 украинских военных сдались в плен, 35 из них — на купянском направлении. Об этом сообщил 12 января официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

С 30 декабря по 5 января российские военные взяли в плен 13 бойцов ВСУ.

Позднее один из пленных рассказал, что многие из оказавшихся на фронте украинцев не умеют обращаться с оружием, а само оно зачастую в плохом состоянии. По словам мужчины, в ВСУ испытывают нехватку кадровых офицеров, а мобилизованных пытаются быстро обучать и это делается кое-как, но затем их всё же отправляют на передний край.