Махачкала, 20 января, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Пятый пострадавший при взрыве газа в частном доме в Махачкале — глава многодетной семьи — скончался от полученных ожогов. Сообщение об этом опубликовано 19 января в Telegram-канале Республиканской клинической больницы Дагестана.

Кадр из видео

Двоих взрослых и троих детей госпитализировали с сильнейшими ожогами 18 января. Два мальчика и девочка скончались в больнице в тот же день, на следующий день умерла их мать, получившая более 96% ожогов тела, а затем и отец.

«Несмотря на все старания комбустиологов и своевременно оказанную медицинскую помощь, вся семья погибла», — сообщили в больнице.

Как сообщало ИА Регнум, все пострадавшие находились в крайне тяжёлом состоянии, площадь полученных ими ожогов доходила почти до 100% поверхности тела.

По данным следствия, взрыв в частном доме на улице Газопроводной произошёл в результате нарушения требований пожарной безопасности. Самовольный демонтаж газового узла, соединённого с газопроводом, привёл к утечке, хлопку газа и пожару.