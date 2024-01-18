Махачкала, 18 января, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Ещё один ребёнок, пострадавший при взрыве газа в частном доме в Махачкале, скончался в больнице. Об этом сообщила 18 января пресс-служба минздрава Дагестана.

Официальный канал Министерства здравоохранения РД

Мальчик двух с половиной лет получил ожоги практически 100% поверхности тела, отметили в минздраве. В ожоговом центре Республиканской клинической больницы остаются ещё трое пострадавших — родители мальчика и ещё один их ребёнок в возрасте 5 лет. Их состояние крайне тяжёлое, обожжено более 96% поверхности тела.

«Пациенты находятся на специальных противоожоговых кроватях и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких», — сообщил заведующий ожоговым центром Магомед Ахмедов.

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 января в частном доме на улице Газопроводной в Махачкале произошёл взрыв из-за утечки газа, вспыхнул пожар. В доме находилась семья из пяти человек — двое взрослых и трое детей. Всех госпитализировали с ожогами, один из детей скончался. Проверки по факту ЧП начали Следственный комитет и прокуратура.