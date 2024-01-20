Канберра, 20 января, 2024, 08:44 — ИА Регнум. Болельщики на трибунах исполнили «Калинку» после победы российской теннисистки Анны Калинской в матче на Открытом чемпионате Австралии 2024 года (Australian Open) в Мельбурне.

NISHIKAWA, Tomoyuki/Global Look Press Анна Калинская

25-летняя россиянка, занимающая 75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в матче третьего раунда обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 6:7 (8:10), 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут.

После игры зрители на трибунах исполнили «Калинку».

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30-летняя Стивенс ранее выбила из борьбы россиянку Дарью Касаткину (14-й номер посева). Она является 44-й ракеткой мира. В 2017 году стала победительницей Открытого чемпионата США.

Как передавало ИА Регнум, российская теннисистка Мария Тимофеева уверенно переиграла представительницу Франции Ализе Корне в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне.

Спортсменка из России, являющаяся 144-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла француженку, являющуюся 112-й ракеткой мира, в двух сетах со счётом 6:2, 6:4. Соперницы провели на корте два часа три минуты.

22-летний британский теннисист Джек Дрейпер в первом круге одержал победу над американцем Маркосом Хироном со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:0, 6:2. Спортсмены провели на корте 3 часа 17 минут.