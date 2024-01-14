Мельбурн, Австралия, 14 января, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Тимофеева уверенно переиграла представительницу Франции Ализе Корне в матче первого круга на Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне.

IMAGO/Mathias Schulz/Global Look Press Мария Тимофеева

Спортсменка из России являющаяся 144-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) обыграла француженку, являющуюся 112-й ракеткой мира, в двух сетах со счётом 6:2, 6:4. Соперницы провели на корте два часа три минуты.

В следующем круге Тимофеева сыграет с победительницей противостояния между польской спортсменкой Магдой Линетт и Каролин Возняцки из Дании.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря 2023 года организаторы турнира по теннису в Бур-де-Пеаж во Франции выставили в финале против 16-летней россиянки Мирры Андреевой 23-летнего французского теннисиста Яниса Газуани Дюрана. Российская теннисистка уступила французу в двух сетах со счётом 5:7, 2:6.

Андреева после игры высоко оценила организацию турнира и рассказала, что впервые подержала в руках кубок, хотя и не смогла его завоевать.