Канберра, 16 января, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Британского теннисиста Джека Дрейпера стошнило в ведро после победы в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису — первого в сезоне турнира Большого шлема.

Кадр из видео

22-летний теннисист в первом круге одержал победу над американцем Маркосом Хироном со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:0, 6:2. Спортсмены провели на корте 3 часа 17 минут.

По окончании встречи Дрейпер пожал руку своему сопернику у сетки, после этого ему стало плохо, он побежал к ведру, теннисиста стошнило.

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В следующем раунде Дрейпер сыграет с 14-й ракеткой турнира американским теннисистом Томми Полом.

Как передавало ИА Регнум, российский теннисист, 15-я ракетка мира Карен Хачанов одержал победу над представителем Германии Даниэлем Альтмайером в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча продолжалась 4 часа 5 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

Хачанов 15 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника десять эйсов, три ошибки на подаче и четыре реализованных брейков из 11.

Российская теннисистка, 47-я ракетка мира Мирра Андреева одержала победу над американкой Бернардой Перой в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:2.

Российская теннисистка Мария Тимофеева уверенно переиграла представительницу Франции Ализе Корне в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне. Спортсменка из России, являющаяся 144-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла француженку, являющуюся 112-й ракеткой мира, в двух сетах со счётом 6:2, 6:4. Соперницы провели на корте два часа три минуты.