Лондон, 20 января, 2024, 03:24 — ИА Регнум. Два британских минных тральщика 19 января столкнулись у причала в гавани на базе ВМС королевства в Бахрейне. Об этом сообщило онлайн-издание UK Defenсe Journal.

Thomas Glapa Минный тральщик

Представитель ВМС Великобритании подтвердил инцидент, пояснив, что пострадавших нет.

«Расследование инцидента не завершено», — добавили в ведомстве.

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На кадрах в соцсети X видно, как сапёрский катер HMS Chiddingford, следуя задним ходом, врезается кормой в левый борт HMS Bangor. После столкновения у второго тральщика осталась пробоина в корпусе судна.

Как передавало ИА Регнум, баржа, в которой находилась 1 тыс. тонн азотных удобрений, врезалась в мост на границе Сербии и Хорватии и затонула в Дунае. Об этом 5 января сообщило Радио и телевидение Сербии.

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