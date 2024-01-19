Братислава, 19 января, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк, который занял пост в октябре 2023 года, обвинил прошлое правительство в том, что страна осталась без ракетной защиты, боевой авиации и обещанной компенсации за поставку Киеву МиГ-29. Об этом сообщил портал Standard.

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По словам Калиняка, Словакия так и не получила от США и Евросоюза 700 млн евро за истребители, переданные украинской армии.

«Ранее ведомством руководили люди, обладающие качествами мопсов, а не волков», — высказался глава минобороны Словакии, добавив, что будет требовать выполнения обещанных гарантий, в том числе и восполнения ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, предоставление Евросоюзом Украине пакета помощи в 50 млрд евро на оружие может улучшить переговорную позицию России, а украинской армии не удастся продвинуться к Крыму. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

22 декабря Фицо заявил, что, даже если отправить на Украину все деньги и всё оружие мира, это не поможет Киеву победить в конфликте. Россия никогда не потерпит военного поражения, более того, условия урегулирования конфликта на территории Украины начнёт диктовать Москва, добавил Фицо.

Условия по урегулированию военного конфликта на Украине будет диктовать российская сторона, а не ЕС или кто-то другой, заявил Роберт Фицо 2 января.