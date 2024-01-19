Москва, 19 января, 2024, 23:22 — ИА Регнум. Платёжный сервис Qiwi объявил о продаже российских активов гонконгской компании, принадлежащей главному исполнительному директору Андрею Протопопову. В пресс-службе компании 19 января заявили, что цена сделки составит около 24 млрд рублей, затем планируется обратный выкуп своих акций.

РИА Новости

«Qiwi plc продаст российские активы, консолидированные под АО «КИВИ», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited», — уточнили в компании.

Цена сделки в 23,75 млрд рублей учитывает дисконт за иностранное участие и повышенный уровень неопределённости из-за временных ограничений Банка России на некоторые операции «Киви банка», заявлено компанией.

Ожидается, что после завершения сделки Qiwi plc снова выкупит американские депозитарные акции с биржи Nasdaq и Мосбиржи. Вырученные средства направятся на развитие международного бизнеса и обратный выкуп акций. Размер выкупа ограничен 10% от всех выпущенных ценных бумаг. Максимальная цена выкупа на Мосбирже не превысит 581 рубля за одну акцию, это средняя цена за одну бумагу за последние 12 месяцев.

Сделку уже одобрили регулирующие органы РФ и совет директоров Qiwi plc. Андрей Протопопов продолжит руководить бизнесом АО «Киви» (объединяет российские активы), но оставит руководящие посты в Qiwi plc. Место CEO в Qiwi plc займёт финансовый директор Алексей Мащенко.

Подчёркивается, что реструктуризация не повлияет на взаимоотношения с партнёрами, доступность и работу сервисов.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года американская биржа NASDAQ решила исключить ценные бумаги ряда компаний, которые ведут бизнес в России. В список вошли Ozon, «Яндекс», ЦИАН, Qiwi и HeadHunter. Московская биржа отметила, что это не повлияет на торги в Москве, как и какие-либо другие решения NASDAQ.

С 26 июля 2023 года «Киви банк» по требованию Центробанка временно и частично ограничил вывод средств с кошельков на банковские счета и снятие наличных. Ограничения не касались денежных переводов Contact, торгового эквайринга и выплат на сторонние счета и карты от юридических лиц.