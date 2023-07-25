Москва, 26 июля, 2023, 02:18 — ИА Регнум. «Киви банк» по требованию Центробанка временно и частично ограничил с 26 июля вывод средств с кошельков на банковские счета и снятие наличных, сообщается на сайте QIWI.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Речь идёт о претензиях финансового регулятора к отчетности организации. В «Киви банк» назвали недочеты, которые выявил ЦБ РФ, «типичными для крупных организаций его уровня».

В настоящее время «Киви банк» уточняет у регулятора детали ограничительного предписания. Клиенты банка не смогут вывести деньги из кошелька через систему быстрых платежей, снять наличные с QIWI Карт, сделать перевод из кошелька через систему Contact и погасить кредит любого банка, кроме займов микрофинансовых организаций.

Помимо этого, вывести на карты и счета других банков можно будет не более 1 тыс. руб. в месяц. При этом оплата услуг, игр и товаров, а также перевод денег на другие кошельки (за исключением Qiwi) работают в обычном режиме.

Кроме того, в организации добавили, что ограничения не касаются денежных переводов Contact, торгового эквайринга и выплат на сторонние счета и карты от юридических лиц.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2020 года Центробанка оштрафовал Киви Банк, выдав предписание о запрете на полгода на проведение большинство видов платежей в адрес иностранных магазинов.

В июне 2022 сервис электронных платежей «ЮMoney» в приложении запустил собственную торговую площадку. Она работает по принципу агрегатора предложений интернет-магазинов.