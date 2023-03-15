Москва, 16 марта, 2023, 01:09 — ИА Регнум. Возможный делистинг акций Yandex с биржи NASDAQ не повлияет на операционную деятельность и на инвесторов на Московской бирже, а также на работу компании. Об этом говорится в официальном сообщении компании в телеграм-канале.

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«Вне зависимости от финального решения NASDAQ ценные бумаги «Яндекса» продолжат торговаться на Московской бирже. Для инвесторов ничего не изменится, торги будут идти в обычном режиме», — заверили в компании.

Отмечается, что любое решение NASDAQ никоим образом не скажется на операционной деятельности компании. Все действующие сервисы будут работать как обычно, а расчёты с партнёрами — выполняться в срок и в полном объёме.

Мосбиржа в свою очередь сообщила, что всё останется без изменений — торги ценными бумагами Yandex, HeadHunter, Ozon, Qiwi и Cian продолжатся в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, американская биржа NASDAQ, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний, решила провести исключение (делистинг) ценных бумаг нескольких фирм, ведущих бизнес в России. В список входят компании «Яндекс», ЦИАН, Ozon, Qiwi и HeadHunter.