Москва, 18 января, 2024, 13:21 — ИА Регнум. В Москве аэропорт Внуково возобновил работу после кратковременной приостановки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в авиационных службах.

Отмечается, что в районе Внуково было временно закрыто воздушное пространство, вылеты и прилёты были приостановлены.

Уточняется, что после кратковременной приостановки воздушная гавань возобновила работу.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 11:47 были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — приводит агентство слова собеседника.

Уточняется, что с 12:00 аэропорт Внуково работает на приём воздушных судов, а с 12:30 — на приём и выпуск воздушных судов.

Как передавало ИА Регнум, 14 января в аэропортах Москвы из-за неблагоприятных погодных условий были отменены не менее 20 авиарейсов. В Шереметьево задержали вылет десяти рейсов, в Домодедово — двух, а во Внуково — семь рейсов задержали и один отменили.

Вечером 13 января стало известно, что в московских аэропортах в ночь на 14 января из-за непогоды отменили не менее 40 авиарейсов. При этом подмосковный аэропорт Жуковский работал в штатном режиме.