Вашингтон, 19 января, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года в США, бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и спикер палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон избегают контактов с представителями Украины. Об этом сообщает американская газета Politico, ссылаясь на источник.

Kyle Mazza/Global Look Press Дональд Трамп

Как указал собеседник, между официальными лицами Украины и командами Трампа и Джонсона нет стабильной связи.

«Отсутствие взаимодействия кажется намеренным, но может — мы надеемся — измениться после выборов. Вкратце мое понимание таково: Украина пытается, Трамп, Джонсон избегают», — приводит издание слова источника.

Как передавало ИА Регнум, ранее Politico сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от Евросоюза увеличить помощь Украине из-за страха остаться один на один в «противостоянии» с президентом России Владимиром Путиным. Как указывается в публикации, ошеломительная победа Дональда Трампа на праймериз в Айове лишь повысила ставки, сделав слишком правдоподобным предположение, что Европе придётся самостоятельно искать пути борьбы с Россией, если Трамп вновь станет президентом.

Бывший президент США Дональд Трамп после победы на предварительных выборах в Айове пообещал разрешить конфликт между Россией и Украиной «очень быстро». В частности, он заявил, что очень хорошо знает президента России Владимира Путина и главу киевского режима Владимира Зеленского. Также Трамп раскритиковал внутреннюю и внешнюю политику нынешнего президента Джо Байдена, отметив, что Украина не стала бы многого делать, если бы он был президентом.