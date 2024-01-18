Вашингтон, 18 января, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав призвал Запад помочь Киеву наносить удары по Крыму. Об этом сообщает издание The Hill.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Бридлав высказал мнение о том, что если Украине будет дана возможность наносить удары по Крыму, то «Россия будет вынуждена переосмыслить свою позицию там».

Он заявил, что нужно атаковать Крым и уничтожать части российской армии, расположенные на полуострове.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус отметил, что США в своих угрозах не стоит забывать, что Республика Крым является частью ядерной державы.

Таким образом он прокомментировал высказывание бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе, отставного офицера Бена Ходжеса, который назвал Крым «решающей территорией», отметив, что тот, кто её контролирует, выиграет в конфликте.

Такого рода разговоры по поводу Крыма являются очередной попыткой прикрыть проваленное украинское контрнаступление, а также желанием отвлечь и замылить глаза украинскому народу, оправдать затраты и предстоящие расходы на вооружение и военную помощь. Это бесполезная попытка когнитивного воздействия на россиян с целью устрашения, добавил спикер.