Гюмри, Армения, 19 января, 2024, 07:39 — ИА Регнум. Закрытие российской базы в Гюмри и вывод российских пограничников не планируется, такой вопрос не стоит, заявил в интервью «РИА Новости» посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

Mil.ru Российская военная база в Гюмри

«Мне о таких сигналах неизвестно. Я ориентируюсь на те официальные заявления, которые делались с армянской стороны, в частности, о том, что вопрос о выводе базы не стоит», — сказал дипломат.

Он добавил, что от России такого рода сигналов также не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Wall Street Journal заявил, что «не видит никаких преимуществ» в сохранении присутствия российских военных баз в стране. Власти Армении ищут новых партнёров, поскольку РФ якобы «не смогла выполнить свои союзнические обязательства», сказал Пашинян. По его словам, поводом для такого решения стали события в Нагорном Карабахе.

В конце 2023 года замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян утверждал, что на повестке дня в республике пока не стоят вопросы о выходе страны из организации Договора о коллективной безопасности, Евразийского экономического союза и выводе из Гюмри российской военной базы. Разногласия между Арменией и Россией носят рабочий характер, стороны работают над их устранением, сказал Сафарян.