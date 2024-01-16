Берлин, 16 января, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Украина ради достижения мира с Россией должна отказаться от территорий и от вступления в НАТО. Об этом 16 января заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью телеканалу Tagesschau.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Во-первых, это отказ от перспективы вступления в НАТО, во-вторых, вероятны территориальные уступки», — сказала она.

Она отметила, что сейчас Украина и Запад находятся в худшей позиции для переговоров, чем два года назад.

По словам Вагенкнехт, тезис о необходимости поставить киевскому режиму оружие для улучшения его переговорной позиции не подтвердился, а наоборот, ухудшил ситуацию.

Как ранее передавало ИА Регнум, источник в Москве рассказал, что переговоры по конфликту на Украине, если они и состоятся, будут не на основе «формулы мира» главы киевского режима Владимира Зеленского, а между Москвой и Киевом, исходя из ситуации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 января заявил, что де-факто по-прежнему действует юридически закреплённый отказ Киева от переговоров с Россией, а Москва не видит прогресса в мирном процессе по украинскому конфликту. В этой связи Российская Федерация продолжает специальную военную операцию.

В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что если киевский режим захочет идти на переговоры, то они возможны, но Россия будет вести их, исходя из своих интересов. От целей, поставленных перед началом спецоперации, Россия не отказывается, отметил президент.