Вашингтон, 19 января, 2024, 01:12 — ИА Регнум. США опасаются сотрудничества африканских стран с Россией, поскольку это якобы «создаст большие сложности», заявила журналистам помощник госсекретаря США по делам Африки Молли Фи.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы не имеем возражений против того, чтобы страны (африканского региона) занимались диверсификацией партнёрских отношений, но, очевидно, если они выберут взаимодействие с такими странами, как Россия, это создаст большие сложности», — сказала она.

Спикер напомнила о решении властей Мали «выкинуть французов» и пригласить группы «Вагнера». Помощник госсекретаря США считает, что это привело к увеличению жертв среди гражданского населения и атак в сфере безопасности. Она подчеркнула, что для управляющих страной это не та модель, которой бы следовало придерживаться.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года в ходе телефонного разговора российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой ход реализации договорённостей, достигнутых во время июльского саммита Россия — Африка. Стороны подтвердили настрой на укрепление торгово-экономических связей между странами и сотрудничества в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом. Глава Мали также выразил признательность за разноплановую помощь, оказываемую Россией.

В августе 2023 года во Франции признали провал дипломатических усилий в Африке, который привел к росту антифранцузских настроений в регионе и повышению влияния России, Китая и США. Об этом говорится в открытом письме президенту Эммануэлю Макрону за подписью 92 французских сенаторов. Утверждается, что Африка перестала быть дружественным для Франции континентом. Кроме того, африканские страны стали чаще оспаривать роль и присутствие французского контингента.

В феврале 2022 года Франция и её партнёры в Европе по операции «Такуба», а также Канада решили вывести войска из Мали после того, как власти этой страны пошли на сближение с РФ. В Елисейском дворце это объяснили тем, что Париж не видит смысла в дальнейшей борьбе против террористов в западноафриканском государстве из-за «грубого нарушения международных соглашений местными властями». По мнению африканских аналитиков, такое решение вызвано сообщениями о прибытии в страну российских инструкторов, которых западная пресса причисляет к «ЧВК Вагнера».