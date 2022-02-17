Москва, 17 февраля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Франция и ее европейские партнеры по операции «Такуба», а также Канада решили вывести войска из Мали после того, как Бамако пошло на сближение с Москвой.

Marco Bellucci Мали

«Париж и его партнеры по операции «Такуба», а также Оттава приняли решение о скоординированном выводе войск с территории западноафриканского государства», — сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

Как объяснило ведомство, Франция не видит смысла в дальнейшей борьбе против террористов в западноафриканском государстве из-за «грубого нарушения международных соглашений местными властями». По мнению африканских аналитиков, такое решение вызвано укреплением отношений Бамако с Москвой, а также сообщениями о прибытии в страну российских инструкторов, которых западная пресса причисляет к «ЧВК Вагнера».

Присутствие российских специалистов создает репутационную угрозу для военной операции «Бархан» и многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА), полагают эксперты. В ЕС опасаются, что российские специалисты проявят себя в Мали гораздо эффективнее европейского контингента, который с 2014 года не смог добиться значительных результатов в борьбе с радикалами.