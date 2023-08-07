Париж, 8 августа, 2023, 02:50 — ИА Регнум. Дипломатические и военные усилия Франции в Африке привели к росту антифранцузских настроений в регионе и повышению влияния России, Китая и США. Об этом говорится в открытом письме президенту Эммануэлю Макрону за подписью 92 французских сенаторов.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

«Сегодня Нигер, вчера Мали, ЦАР и Буркина-Фасо отвергли Францию, французские войска и французские компании. После провала операции «Бархан» за наш счёт приходят военизированные формирования [ЧВК — ред.] «Вагнера», — говорится в письме, текст которого приводит газета Le Figaro.

По мнению французских сенаторов, Африка перестала быть дружественным для Франции континентом. Кроме того, страны Африки стали чаще оспаривать роль и присутствие французского контингента. Сенаторы в открытом письме призвали Макрона озвучить свою позицию на этот счёт.

Как передавало ИА Регнум, 5 августа глава МИД Франции Катрин Колонна в эфире радиостанции Franceinfo заявила, что вопрос вывода французских военнослужащих из Нигера, где произошёл государственный переворот, не стоит на повестке дня. Она подчеркнула, что французские силы присутствуют в стране по запросу законных властей страны.