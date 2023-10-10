Москва, 10 октября, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе Кремля.

Михаил Метцель/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гойта

Разговор состоялся по инициативе малийской стороны. Лидеры обсудили ход реализации договорённостей, достигнутых во время саммита Россия-Африка в июле 2023 года.

Отмечается, что подтверждён настрой на укрепление торгово-экономических связей двух стран и сотрудничества в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом.

Путин и Гойта также обменялись мнениями по ситуации в Сахаро-Сахельском регионе. Глава Мали также выразил признательность за разноплановую помощь, оказываемую Россией.

Как сообщало ИА Регнум, предыдущий телефонный разговор Путина с Гойтой состоялся 10 сентября. Лидер Мали поблагодарил российского президента за поддержку России в Совете Безопасности ООН в вопросе о снятии с республики санкций. Кроме того, Путин выразил соболезнования в связи с терактом на северо-востоке Мали, который случился 8 сентября.