Вашингтон, 18 января, 2024, 23:37 — ИА Регнум. Российские войска имеют более выгодные позиции в зоне боевых действий на Украине. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

Иван Шилов ИА Регнум

В подтверждение своих слов офицер показал запись выступления президента РФ Владимира Путина, который 17 января сказал, что контрнаступление украинской армии провалилось и если так будет продолжаться, государственность Украины окажется под вопросом.

«Он очень уверен в том, о чём говорит. Атаки России усилились, а у Украины заканчиваются финансы. Ситуация на поле боя всё больше складывается в пользу России», — считает Дэвис.

Отставной подполковник также сказал, что ВС РФ усиливают давление «по всей линии фронта и продолжают успешно наступать», при этом у России «дела идут полным ходом» — она развивает промышленность, делает собственные дроны, ракеты, самолёты, вертолёты и боеприпасы для артиллерии в гораздо более быстром темпе, чем Киев получает военную помощь от Запада.

Дэниел Дэвис также обратил внимание, что на поле боя, «куда бы вы ни посмотрели, Украина отступает».

«Они буквально хватают людей на улице и заставляют их надевать военную форму и идти на фронт», — добавил эксперт про «мобилизацию» в ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на форуме в швейцарском Давосе озвучил ещё одну причину провала контрнаступления киевской армии — разведывательные дроны с обеих сторон.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал от руководства Франции отказаться от поставок Киеву самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, назвав передачу оружия полным безумием.

Запад не пойдёт на крайние меры ради спасения Украины, заявил 18 января бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер, комментируя опубликованный главой киевского режима Владимиром Зеленским ролик с некорректными высказываниями в адрес президента России Владимира Путина.