Вашингтон, 18 января, 2024, 18:35 — ИА Регнум. США внесли в антироссийский санкционный список 17 морских судов и судоходную компанию из Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом 18 января сообщил американский минфин.

Global Look Press/Keystone Press Agency/PPI

Отмечается, что под ограничительные меры попали 17 морских судов, которые ходили под флагами Либерии и перевозили российскую нефть.

Также в списке фигурирует зарегистрированная в Абу-Даби судоходная компания Hennesea Holdings Limited.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря США ввели санкции против танкера для перевозки нефтепродуктов Sanar 15, который ходит под российским флагом. Кроме того, под ограничения попали компании Covart Energy Limited и Bellatrix Energy Limited с регистрацией в Гонконге (Китай), а также две фирмы из ОАЭ — Voliton DMCC и Sun Ship Management D.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил корреспонденту ИА Регнум, что итогом антироссийских санкций США стал раскол мирового танкерного флота. По его словам, те, кто устанавливал потолок цен на российскую нефть, полагали, что мировой флот сохранится в прежнем виде и России придётся продавать нефть по 60 долларов и меньше. Но на практике оказалось, что из мирового флота выделилась отдельная группа танкеров, которые работают только с подсанкционной нефтью (российской, иранской, венесуэльской). И они перевозят российскую нефть при любых условиях и хорошо при этом зарабатывают.