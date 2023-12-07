Москва, 7 декабря, 2023, 13:19 — ИА Регнум. По итогам ноября 2023 года российский бюджет поставит новые рекорды по доходам от экспорта нефти, считает эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Об этом он заявил 7 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что в октябре 2023 года России извлекла максимальную с мая 2022 года прибыль от экспорта нефти. Более того, пять крупнейших покупателей российской нефти всё ещё остаются неизвестными юридическими лицами. Также оказалось, что греческие суда в 2023 году перевалили больше российской нефти, чем танкеры из любой другой страны, за исключением самой России.

Юшков объяснил, что рост доходов российского бюджета связан с тем, что выросла средняя стоимость этого углеводорода на мировом рынке. А исходя из неё Минфин РФ рассчитывает экспортную пошлину и налог на добычу полезных ископаемых. Это два инструмента, с помощью которых российский бюджет получает основные доходы от нефтяной отрасли.

«Важно отметить, что нефть в принципе дорожала, — сказал Юшков. — Всё второе полугодие цены шли вверх-вверх-вверх и в октябре достигли 96 долларов за баррель, а потом постепенно начали снижаться. Сейчас они откатились назад ниже 80 долларов. И вторая тенденция — скидка на российскую нефть постепенно уменьшалась и постепенно снизилась меньше чем до 10 долларов за каждый баррель. Хотя на пике в декабре 2022 года и в январе 2023 года скидка была чуть ли не 30-35 долларов на баррель».

Тогда столь большой размер скидки объяснялся, по мысли Юшкова, рядом причин. Во-первых, шла перестройка рынков, а 5 декабря ввели потолок цен и эмбарго на российскую нефть со стороны стран ЕС. Как следствие, стало нельзя доставлять российскую нефть в Европу морским транспортом.

«Соответственно, мы уходили на азиатские рынки, вытесняли оттуда традиционных поставщиков, плюс было непонятно, как все эти санкции сработают. Все боялись, и приходилось покрывать риски возрастающей скидкой. Но сейчас все понимают, как торговать российской нефтью, что разрешено, что запрещено, как всё обходить, а мы закрепились на азиатских рынках. В ноябре 2023 года мы, скорее всего, увидим новые рекорды. Но потом они постепенно снизятся вследствие общего уменьшения цен на мировом рынке», — сказал Юшков.

Он согласился с тем, что санкции в отношении российского нефтяного экспорта доставляют РФ проблемы, но работают отнюдь не так, как рассчитывали их инициаторы. Например, это касается потолка цен. Те, кто его устанавливал, полагали, что мировой флот сохранится в прежнем виде и России придётся продавать нефть по 60 долларов и меньше, если она вообще хочет, чтобы кто-то перевозил её нефть.

Но на практике оказалось, что из мирового флота выделилась отдельная группа танкеров, которые работают только с подсанкционной нефтью (российской, иранской, венесуэльской). И они перевозят российскую нефть при любых условиях и хорошо при этом зарабатывают.

«Мировой танкерный флот раскололся», — констатировал Юшков.

По его мнению, США поняли, что заставить Россию продавать нефть по 60 долларов и меньше им не удастся.

«Но потолок цены теперь — это общее название тех мер, которые США и их союзники будут предпринимать для того, чтобы увеличить издержки на экспорт российской нефти. То есть будут использованы любые возможности для того, чтобы Россия меньше зарабатывала», — подытожил он.

В свою очередь, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль объяснила неэффективность санкций проблемой ограниченности ресурсов и их ценой.

«Для функционирования любой экономики важно иметь ресурсы в наличии и желательно по низкой цене. Эту проблему решал российской экспорт. Логично, что США и их союзники продолжат давление на российскую экономику, нанося более точечные удары. Но в совокупности доходы от экспорта будут зависеть от спроса на сырьё, который будет стабилен ещё очень долгое время», — уверена она.

Что касается тех пяти тайных покупателей российских углеводородов, то, как подчеркнула Скрыль, не факт, что Запад всерьёз попытается выяснить, кто это.

«Среди них могут оказаться сами США, — считает Скрыль. — Ведь американские власти не вводили прямых ограничений на импорт нефти из России. Что же касается Греции, то любое давление на сложившийся статус-кво в отношении перевозок российской нефти обернётся ростом числа посредников, которые юридически сделают ещё более сложным процесс идентификации сырья для конечного покупателя».

Другой экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев заметил, что санкции против российской нефти всё сильнее играют против США и ЕС, так как всё больше стран осознают, что у Запада есть возможности и технологии следить за ситуацией, но никак не контролировать её. Потому стоит ожидать ещё большего ослабления доллара и евро в пользу юаня, рупии и дирхама.

«Рынок стал чрезвычайно политизирован, обычные рыночные законы практически не действуют. США всё больше вязнут в конфликтах, — констатировал Тимофеев. — Предложение [нефти] сокращается: ОПЕК анонсировала снижение добычи. Потенциально новые сокращения могут лишить рынок до 2 млн б/с в I квартале 2024 года. По прогнозу средняя цена Brent составит 83 баррелей в I квартале 2024 года».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Bloomberg, доходы России от продажи нефти в октябре составили 11,3 млрд долларов, или 31% от общих доходов бюджета страны за месяц. Эксперты оценивают эту ситуацию как «дыру в нефтяных санкциях» против России. За первые девять месяцев 2023 года российские и теневые владельцы флота перевезли более 70% российских нефтяных грузов, что позволило Москве сохранять контроль над экспортом и постепенно повышать цены.

Между тем ещё с 5 декабря 2022 года начал действовать запрет ЕС на импорт российской нефти по морю и ценовой потолок на морские поставки нефти.

Однако западные танкеры, несмотря на санкции, перевозят большую часть российских экспортных партий нефти и топлива. По имеющимся сведениям, этим занимается теневой флот танкеров, зарегистрированных вне юрисдикций государств, которые ввели санкции.