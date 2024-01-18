Донецк, 18 января, 2024, 17:59 — ИА Регнум. ВСУ в четвёртый раз за день сбросили с беспилотника боеприпас на Кировский район Донецка. Об этом 18 января сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 17:05 — город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 13:45, 16:30 и 16:43 совершили сбросы боеприпасов с беспилотников в этом же районе.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января украинский беспилотник влетел в реанимобиль в Горловке. Инцидент произошёл в посёлке Гольмовский (Никитовский район). В результате фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли. Трое медиков получили ранения.

При обстреле Горловки со стороны ВСУ 9 января погиб мирный житель. Украинские военные обстреляли посёлок шахты «Кочегарка». В результате обстрела жилого массива «Строитель» в Никитовском районе мирная жительница получила ранение.