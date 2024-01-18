Санкт-Петербург, 18 января, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Атака дрона ВСУ на нефтяной терминал в Петербурге могла привести к гибели людей и тяжёлым экологическим последствия, заявил 18 января совладелец ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» Михаил Скигин.

РИА Новости/Михаил Мокрушин

Он поблагодарил Министерство обороны за «молниеносный» перехват беспилотника ВСУ силами противовоздушной обороны.

«Это позволило предотвратить чудовищную катастрофу, результатом которой могли бы быть страшные последствия, человеческие жертвы, гигантский экологический урон Балтике», — сказал Скигин «Коммерсанту».

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 18 января российские средства противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника самолётного типа в воздушном пространстве Московской и Ленинградской областей.

Пострадавших и разрушений после перехвата беспилотника ВСУ над Ленинградской областью нет, ситуация находится под контролем военных и силовиков, ведутся следственные мероприятия, заявили позднее губернаторы Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко.