Дело возбудили против 72-летнего руководителя ансамбля за поджог военкомата
Пытавшегося поджечь военкомат 72-летнего пермяка отправили под домашний арест
Пермь, 29 ноября, 2023, 15:14 — ИА Регнум. В Перми возбудили уголовное дело в отношении 72-летнего руководителя ансамбля одного из дворцов культуры, который пытался поджечь здание военкомата. Об этом 29 ноября сообщил источник ИА Регнум.
Как уточнил собеседник агентства, ему вменяют совершение теракта группой лиц по предварительному сговору.
Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста.
Как сообщало ИА Регнум, преступление мужчина пытался совершить вечером 23 ноября. Он попытался поджечь здание военного комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов. Местный житель зажёг фитиль и бросил бутылку в дверь военкомата, но та отскочила, и возгорания не произошло.
Полиция задержала мужчину. Как заявил сотруднику правопорядка подозреваемый, совершить поджог потребовали неизвестные ему лица. В телефонном разговоре они представились сотрудниками полиции. За поджог военкомата пермяку обещали списать кредиты.
В Воронеже 29 ноября сотрудники ФСБ предотвратили теракт в военкомате. Подозреваемого задержали. Им оказался 37-летний россиянин. По данным ведомства, он по заданию украинских террористических организаций должен был взорвать самодельное взрывное устройство на территории городского военного комиссариата. Затем мужчина намеревался бежать на Украину и на стороне ВСУ участвовать в боевых действиях против российской армии.