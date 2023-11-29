Пермь, 29 ноября, 2023, 15:14 — ИА Регнум. В Перми возбудили уголовное дело в отношении 72-летнего руководителя ансамбля одного из дворцов культуры, который пытался поджечь здание военкомата. Об этом 29 ноября сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как уточнил собеседник агентства, ему вменяют совершение теракта группой лиц по предварительному сговору.

Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщало ИА Регнум, преступление мужчина пытался совершить вечером 23 ноября. Он попытался поджечь здание военного комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов. Местный житель зажёг фитиль и бросил бутылку в дверь военкомата, но та отскочила, и возгорания не произошло.

Полиция задержала мужчину. Как заявил сотруднику правопорядка подозреваемый, совершить поджог потребовали неизвестные ему лица. В телефонном разговоре они представились сотрудниками полиции. За поджог военкомата пермяку обещали списать кредиты.

В Воронеже 29 ноября сотрудники ФСБ предотвратили теракт в военкомате. Подозреваемого задержали. Им оказался 37-летний россиянин. По данным ведомства, он по заданию украинских террористических организаций должен был взорвать самодельное взрывное устройство на территории городского военного комиссариата. Затем мужчина намеревался бежать на Украину и на стороне ВСУ участвовать в боевых действиях против российской армии.