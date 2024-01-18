Киев, 18 января, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Глава бюджетного комитета Верховной рады Украины Роксолана Пидласа предложила увеличить ставку военного сбора для граждан, зарабатывающих более 20 тыс. гривен (более 46 тыс. рублей) в месяц, а также ввести налог на роскошь.

Известия/Тарас Петренко

«Если вы зарабатываете от 20 тыс. гривен, например, то вы могли бы платить военный сбор не 1,5%, а 3–5%. Это помогло бы удерживать нашу армию, и это было бы справедливо», — цитирует Пидласу украинское издание «Страна. ua».

Депутат заявила, что, несмотря на военный конфликт, в страну продолжает «заезжать» огромное количество дорогих автомобилей и дорогой техники. Все эти предметы должны быть обложены дополнительной пошлиной, сказала она.

Военный сбор в 1,5% был введён на Украине ещё в августе 2014 года, в период проведения так называемой «антитеррористической операции» — атак киевской армии на республики Донбасса. Впоследствии его неоднократно предлагали увеличить, однако решение принято не было.

Экономика Украины полностью разрушена и существует только на подачки, которые клянчат её руководители, отмечал ранее президент России Владимир Путин. В декабре 2023 года директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отмечала, что Украина без финансовой помощи со стороны Запада сможет продержаться лишь пару месяцев. Пенсионеры на Украине умрут, если США не направят в Киев новый пакет финансовой помощи, заявил в январе 2024 года глава киевского режима Владимир Зеленский.

В новый бюджетный год Украина входит с огромной дырой в 37 млрд долларов, взять которые можно только у кого-то взаймы, и денежные капельницы, поставленные безнадежному пациенту, только растягивают его агонию, отмечал в своём материале обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов.