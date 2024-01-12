Зеленский заявил, что пенсионеры на Украине умрут без помощи США
Зеленский заявил, что украинские пенсионеры умрут без новой помощи от США
Рига, 12 января, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Пенсионеры на Украине умрут в случае, если США не направят республике новый пакет финансовой помощи. Об этом 11 января заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риге.
По утверждению Зеленского, слова которого процитировало издание «Страна. ua», украинские власти не могут выдать пенсию своим гражданам.
«Я не давлю на жалость, но без пенсии старые люди просто умрут. У нас более 11 млн пенсионеров — есть ли еще хоть одна такая страна в Европе?» — сказал он.
Как сообщало ИА Регнум, 10 января директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко обвинил офис главы киевского режима в неумении просить помощь у западных союзников. Эксперт уточнил, что политика через пиар-акции добиться от США предоставления помощи Украине, по его мнению, является ошибочной и не приносящей результата.
Агентство Bloomberg 13 декабря 2023 года написало, что Зеленский умолял законодателей в США выделить новый пакет помощи Украине в размере $61 млрд, однако покинул Вашингтон без чёткого согласия американцев. Глава киевского режима также заявил конгрессменам, что Украина будет призывать мужчин старше 45 лет и, возможно, будет вынуждена прибегнуть к партизанской войне.
Президент России Владимир Путин заявил 1 января, что экономика Украины разрушена и существует только на подачки, которые клянчат руководители киевского режима. Глава государства отметил, что противник рассчитывал разрушить российскую экономику, однако её удалось сохранить.