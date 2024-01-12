Рига, 12 января, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Пенсионеры на Украине умрут в случае, если США не направят республике новый пакет финансовой помощи. Об этом 11 января заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риге.

Иван Шилов ИА REGNUM

По утверждению Зеленского, слова которого процитировало издание «Страна. ua», украинские власти не могут выдать пенсию своим гражданам.

«Я не давлю на жалость, но без пенсии старые люди просто умрут. У нас более 11 млн пенсионеров — есть ли еще хоть одна такая страна в Европе?» — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко обвинил офис главы киевского режима в неумении просить помощь у западных союзников. Эксперт уточнил, что политика через пиар-акции добиться от США предоставления помощи Украине, по его мнению, является ошибочной и не приносящей результата.

Агентство Bloomberg 13 декабря 2023 года написало, что Зеленский умолял законодателей в США выделить новый пакет помощи Украине в размере $61 млрд, однако покинул Вашингтон без чёткого согласия американцев. Глава киевского режима также заявил конгрессменам, что Украина будет призывать мужчин старше 45 лет и, возможно, будет вынуждена прибегнуть к партизанской войне.

Президент России Владимир Путин заявил 1 января, что экономика Украины разрушена и существует только на подачки, которые клянчат руководители киевского режима. Глава государства отметил, что противник рассчитывал разрушить российскую экономику, однако её удалось сохранить.