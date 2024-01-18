Москва, 18 января, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Сильный ветер со снегом, гололедица ожидаются в Москве 18 января, сообщает Гидрометцентр России.

Известия/ Сергей Лантюхов

По данным синоптиков, в четверг в столице будет –8… –10 градусов, к вечеру потеплеет до –3 градусов. В ночь на пятницу, 19 января, похолодает до –6 градусов. Местами возможны сильный мокрый снег и метель, снежные заносы, гололедица, в том числе сильная.

В Московской области 18 января будет –7… –12 градусов, к вечеру потеплеет до –2 градусов. В ночь на 19 января ожидается мороз до –7 градусов.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7–12 м/с, местами ожидаются порывы до 15–20 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

В Московском регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности с 15:00 четверга до 15:00 пятницы из-за порывов ветра, снега, метели, снежных заносов и гололедицы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о возвращении морозов в Москву и повышении атмосферного давления к выходным 20 и 21 января.