Москва, 17 января, 2024, 12:53 — ИА Регнум. В Москву в эти выходные вновь вернутся морозы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Известия/ Константин Кокошкин

Он рассказал, что в ночь с пятницы на субботу прогнозируется ощутимое повышение атмосферного давления. По словам синоптика, оно вырастет на 15–18 мм ртутного столба.

«В субботу, 20 января, начнётся изменение циркуляционного режима и преобладать будет антициклональная погода. При этом в столице в выходные преимущественно будет без осадков, появится солнце», — цитирует Вильфанда агентство новостей «Москва».

Ночью в субботу в Москве столбики термометров опустятся до значений 10–15 градусов мороза. Днем ожидается до минус 16-ти. В ночь на воскресенье температура опустится еще на несколько градусов. Ожидается до 17 градусов мороза.

Как сообщало ИА Регнум, на прошлой неделе в Москве стояли морозы до 30 градусов. МЧС призвало жителей одеваться теплее, кутать щёки, уши, нос, а также не оставлять открытыми запястья, пальцы и щиколотки.

В Гидрометцентре объяснили, что «температурные качели» — нормальное явление для зимнего периода. Скачки из оттепели к морозам происходят из-за солнечных условий.