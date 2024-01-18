Исламабад, 18 января, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Врио премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар прервал визит на форум в Давосе и досрочно возвращается в Пакистан на фоне обострения отношений с Ираном, пишет 18 января газета The News International.

Сергей Гунеев/POOL/ТАСС Исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар

«Какар возвращается в Пакистан в четверг, прервав свой визит. Он должен был вернуться 22 января», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Какар планировал вернуться поздно вечером 17 января, однако не смог этого сделать из-за расписания рейсов.

Как передавало ИА Регнум, в МИД Пакистана заявили, что государство провело контртеррористическую операцию, в рамках которой были нанесены удары «по укрытиям террористов» в иранской провинции Систан и Белуджистан. Отмечалось, что в рамках этой операции было ликвидировано «несколько террористов». В Иране в результате ракетных ударов со стороны Пакистана погибли семь человек.

Накануне Корпус стражей Исламской революции нанёс удар дронами и баллистическими ракетами по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), расположенной в Пакистане.