Исламабад, 18 января, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Армия Пакистана нанесла удары по территории Ирана. Операция направлена против «антипакистанских группировок», сообщило 18 января Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на высокопоставленный источник в пакистанской разведке.

Defense.gov Ракетный удар

«Я только могу подтвердить, что мы нанесли удары по антипакистанским группировкам боевиков <…> в Иране», — сказал пакистанский чиновник в сфере разведки.

Собеседник агентства добавил, что официальное заявление правительства последует позже.

Как сообщало ИА Регнум, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) 16 января нанёс удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая находится на территории Пакистана. В Исламабаде осудили нарушение Ираном пакистанского воздушного пространства и удар по его территории, в результате которого погибли двое детей, были ранены ещё трое несовершеннолетних.

В ходе брифинга 17 января представитель пакистанского МИД объявила об отзыве посла из Ирана. Пакистан также приостановил все текущие и запланированные на ближайшие дни визиты на высоком уровне между двумя странами. В МИД добавили, что Пакистан считает удар Ирана незаконным шагом и Исламабад оставляет за собой право ответить.