Исламабад, 17 января, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Власти Пакистана отзывают своего посла из Ирана, сообщили 17 января в МИД страны.

Иван Шилов ИА Регнум

Там добавили, что Пакистан считает удар Ирана незаконным шагом и Исламабад оставляет за собой право ответить.

Новость дополняется.

Как передавало ИА Регнум, 16 января агентство Press TV сообщило, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанёс удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая находится на территории Пакистана.

МИД Пакистана осудил нарушение Ираном пакистанского воздушного пространства и удар по его территории, в результате которого погибли двое детей, были ранены ещё трое несовершеннолетних.