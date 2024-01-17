Берн, 18 января, 2024, 02:07 — ИА Регнум. Власти Швейцарии требуют соответствия нормам международного права при решении вопроса о возможной передаче Украине российских активов, заблокированных в рамках санкций. Об этом 17 января заявили в Федеральном департаменте экономики, образования и исследований Швейцарии (EAER).

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«Швейцария выступает за то, чтобы обсуждения привели к решению, отвечающему правовой системе самой Швейцарии, международному праву, а также внешнеполитическим целям, — в отношении российских активов правительство придерживается международной позиции», — уточнили в ведомстве.

По сведениями EAER, Берн заблокировал российские активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков, а также 15 объектов недвижимости.

Кроме того, заявлено, что в Швейцарии продолжают следить за работой на международном уровне в отношении замороженных финансовых активов РФ, передаёт РБК.

Как сообщало ИА Регнум, колумнист газеты The Washington Post Джош Рогин заявил, что власти США не смогут направить для помощи Украине замороженные российские активы, если страны ЕС не согласятся на это. По его словам, некоторые европейские государства сомневаются в целесообразности такого шага. При этом большая часть замороженных активов РФ находится в Бельгии и Швейцарии, на США приходится лишь 2%, добавил он.

В Кремле подчеркнули, что изъятие российских активов приведёт к подрыву финансового авторитета и доверия международных инвесторов, такие действия не могут остаться без ответа. По словам пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, Москва не получала сообщений о решении Белого дома поддержать конфискацию российских активов.

В феврале 2023 года агентство Bloomberg написало, что местонахождение 86% замороженных активов Центробанка РФ никому не известно, из-за этого ЕС не может передать их Украине. Общий размер всех заблокированных средств оценивается в $258 млрд.