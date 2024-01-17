Вена, 18 января, 2024, 01:22 — ИА Регнум. Настойчивые призывы на Западе готовиться к войне с Россией провоцируют «игру нервов и ещё больше сжимают пружину эскалации». Об этом 17 января сказала член делегации РФ Юлия Жданова на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности и контроля над вооружениями в Вене.

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Жданова заявила, что задача нанести России «стратегическое поражение» совсем затуманила рассудок западным политикам, которые свято верят в исключительность неоколониальных методов управления. По мнению дипломата, обстановка в Европе не становится стабильнее, причём главные проблемы имеют корни в доктринальных установках США и НАТО о военном сдерживании России.

«Демонстративные тренировки по нанесению стратегическими бомбардировщиками НАТО ракетных ударов по России, отработка наступательных операций на границах Союзного государства, освоение коллективным Западом территорий ряда стран постсоветского пространства вкупе с призывами официальных лиц государств альянса готовиться к войне с Россией провоцируют игру нервов и ещё больше сжимают пружину эскалации», — ответила Жданова на выпады в сторону РФ.

Как сообщало ИА Регнум, на фоне успехов Вооружённых сил России и провала контрнаступления ВСУ заявления западных стран на полях Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) стали более враждебными и русофобскими, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в лице генерального секретаря Хельги Шмид и председательствующей в ней Мальты заняло сторону киевского режима, не осудив обстрелы Белгорода, заявили в постоянном представительстве России при организации.

Мальта продолжает курс предшественников на односторонние и предвзятые оценки ситуации на Украине.