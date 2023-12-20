Москва, 20 декабря, 2023, 09:37 — ИА Регнум. На фоне успехов Вооружённых сил России и провала контрнаступления ВСУ заявления западных стран на полях Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) стали более враждебными и русофобскими, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На фоне военных успехов Армии России и откровенного провала контрнаступления ВСУ (а на его продвижение работали вся Европа и Северная Америка!) заявления западных собеседников на ФСОБ стали ещё более враждебными и русофобскими», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Гаврилов добавил, что таким образом они «изливают лобу» в связи с выкидыванием на ветер многомиллионных средств налогоплательщиков.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 5 октября заявил, что контрнаступление ВСУ фактически провалилось. Противник потерял свыше 90 тыс. человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.

Главком ВСУ Валерий Залужный 2 ноября в интервью изданию The Economist заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик, ВСУ не смогут добиться успехов. Он признал, что долгое время не мог понять, по какой причине ВСУ не могут добиться успеха в ходе контрнаступления. Вместо предсказываемых успехов украинская армия завязла на минных полях, а предоставленная западными союзниками техника и вооружение не оправдали ожиданий.