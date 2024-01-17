Николаев, Украина, 18 января, 2024, 01:02 — ИА Регнум. В Николаевской области произошли взрывы, сообщил в Telegram украинский телеканал «Общественное».

1stvc.net Взрыв

«В Снигирёвке Николаевской области были слышны взрывы», — уточнили журналисты со ссылкой на начальника городской военной администрации Ивана Кухту.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области объявили воздушную тревогу.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января взрывы прогремели в украинском городе Сумы. Громкие звуки были слышны на фоне объявленной воздушной тревоги. Сирены предупредили население об опасности с воздуха в 21:42.

Также вечером 17 января взрывы прозвучали в Днепропетровске. По информации украинских СМИ, взрывов было несколько, их слышали не в самом населённом пункте, а в одном из его пригородов. На Украине предположили, что взрывы, были вызваны работой средств противовоздушной обороны.