Днепропетровск, Украина, 17 января, 2024, 18:59 — ИА Регнум. В Днепропетровске прогремел взрыв, передаёт 17 января украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на сообщения местных пабликов.

Иван Шилов ИА Регнум

Другие подробности не приводятся.

Издание «Зеркало недели», в свою очередь, сообщило, что взрывов было несколько и прозвучали они не в самом Днепропетровске, а в одном из его пригородов. Авторы издания предположили, что взрывы, «вероятно», вызваны работой средств противовоздушной обороны.

Ранее представители Воздушных сил Украины заявляли, что в сторону города летит ракета. При этом через шесть минут (в 18:29 мск) представители ВСУ объявили отбой ракетной опасности.

Как передавало ИА Регнум, 8 января официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ нанесли групповой удар с применением гиперзвукового комплекса «Кинжал» по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Местные власти и украинские СМИ в течение дня сообщали о взрывах в Харькове, временно оккупированном Херсоне, Хмельницком, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге и ряде других городов. На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

Ранее 17 января сообщалось о взрывах в Одессе и Днепропетровской области, а поздно вечером 16 января — о взрывах в Харькове и временно оккупированном ВСУ Херсоне.