Новосибирск, 17 января, 2024, 18:48 — ИА Регнум. В Новосибирске на улице Петропавловской прорвало теплотрассу, ожоги разной степени тяжести получили 12 человек, сообщил 17 января Telegram-канал «112».

Кадр из видео

В сообщении уточняется, что поток горячей воды из-под земли достигал высоты семь-восемь метров, на месте аварии работают коммунальные службы.

Ранее в областном Минздраве сообщали о пяти пострадавших из-за аварии. В областной больнице уточнили, что в медучреждение поступили два человека с ожогами, один из них госпитализирован.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, в свою очередь, сообщил в своём Telegram-канале, что сейчас и. о. мэра Олег Клемешов собирает оперативный штаб для ликвидации последствий прорыва.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3860507" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, днём ранее похожая авария произошла в Нижнем Новгороде, где 12 человек, в том числе двое детей, получили ожоги ног из-за прорыва трубопровода.

9 января более 6 тыс. жителей города Находка Приморского края остались без отопления из-за коммунальной аварии, возникшей по причине порыва питательной линии экономайзера на котельной № 2.