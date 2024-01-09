Находка, Приморский край, 9 января, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Более 6 тыс. жителей города Находка Приморского края остались без отопления из-за коммунальной аварии, возникшей по причине порыва питательной линии экономайзера на котельной №2, сообщается 9 января в Telegram-канале краевой прокуратуры.

Сергей Коньков/ТАСС

Экономайзеры служат в качестве теплообменников в системах котельного отопления. Их используют для предварительного нагрева воды перед поступлением в котёл с помощью выходящих дымовых газов.

Проверка по факту аварийного прекращения теплоснабжения в 88 многоэтажках на ул. Верхне-Морской, Гагарина, Находкинский проспект, Лермонтова, Гончарова, Зои Космодемьянской и четырёх детских садах уже начата. Вместе с тем сколько продлятся ремонтно-восстановительные работы, не сообщается. Известно лишь, что фактическое устранение аварийной ситуации и восстановление прав граждан на бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг поставлено на контроль в прокуратуре Находки.

Сигналы о низких температурах в жилых помещениях жителей Находкинского городского округа, в том числе по Находкинскому проспекту, улицам Горького, Гончарова, Маяковского, Малиновского, Постышева, на ул. Набережной в п. Козьмино и другим территориям, начали поступать ещё в начале января 2024 года.

В частности, с 1 по 2 января 2024 года в результате поломки на котельной № 4.13 без отопления остались жители 24 многоквартирных домов по улице Малиновского. После восстановления работы оборудования услуга теплоснабжения не возобновилась в домах № 12 и 16, где проживают более 300 человек.

По фактам нарушения качества теплоснабжения в январе 2024 года прокуратура города внесла представления руководителям сетевой и ресурсоснабжающей организаций. Прокуроры также подняли вопрос необходимости перерасчета платы с учетом фактически предоставленного и потребленного объема тепла.

По факту ненадлежащего предоставления услуги теплоснабжения жителям городского округа возбуждено уголовное делопо ч. 1 ст. 238 УК РФ. Установлено, что всего с начала отопительного периода (16 октября 2023 года) в Находке произошли не менее 36 аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения. При этом эффективных мер как к предотвращению, так и своевременному устранению последствий коммунальных аварий не принято.

Как сообщало ИА Регнум, с коммунальной аварии начался 2024 год в подмосковном Подольске. 4 января на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» произошёл прорыв. Несмотря на обнаружение трёх утечек, время ремонта затянулось на несколько дней. Без отопления и горячей воды остались 170 объектов, в том числе — жилые дома, больницы и школы в микрорайоне Климовск.

В рамках расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей Следственное управление СК по Подмосковью возбудило уголовное дело, задержав начальника котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», генерального директора этого завода.

Также проблемы из-за аварий на теплосетях и электроподстанциях возникали в Красногорске, Химках, Раменском, Солнечногорске.

После устранения последствий коммунальной аварии в Климовске начнется ремонт сетей во всем Подольске, заявил жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Он отметил, что работа, которая проводится в разных частях города сейчас (перекладка труб, работа с задвижками, на магистралях, центральном тепловом пункте, в подвалах) — срочные меры, направленные на возвращение тепла в дома.