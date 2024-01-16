Нижний Новгород, 16 января, 2024, 12:39 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде 12 человек, в том числе двое детей, получили ожоги ног из-за прорыва трубопровода. Об этом 16 января сообщил Telegram-канал «112».

Вадим Жернов/РИА Новости

Отмечается, что на улице Студёной лопнула 700-миллиметровая труба, в результате чего кипяток хлынул наружу. В зону поражения попали несколько человек. Их доставили в больницу с ожогами ног 1–2-й степени.

Без отопления сейчас остаются 20 многоквартирных домов, в которых живут более трёх тысяч человек. Ведутся ремонтные работы.

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Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря в городе Юже Ивановской области провалился тротуар рядом с теплотрассой, в результате пострадали пятеро школьников. Дети упали в яму с кипятком и получили сильные ожоги. Их доставили в больницу.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил разобраться в ситуации и оказать всю необходимую помощь пострадавшим. После ЧП возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.